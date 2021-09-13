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Большая палата Верховного суда назначила на 14 сентября рассмотрение дела ПриватБанка о выплате компаниям Суркисов $350 млн

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Большая палата Верховного суда назначила на 14 сентября рассмотрение дела ПриватБанка о выплате компаниям Суркисов $350 млн

Большая палата Верховного суда назначила на 14 сентября рассмотрение дела об обжаловании решения суда от 2017 года относительно обязательств банка обслуживать размещенные до национализации на счетах его кипрского филиала депозиты компаний братьев Суркисов, которые оценивают обязательства по ним в $347,4 млн.

«14 сентября состоится очередное заседание Большой Палаты Верховного Суда по рассмотрению дела № 757/7499/17 об обжаловании постановления об обеспечении иска компаний-нерезидентов, связанных с братьями Суркисами, на основании которой иностранные компании, связанные с семьей Суркисов, пытаются взыскать с банка почти $350 млн», — сообщается на сайте банка в понедельник.

Указывается, что рассмотрение должно состояться в письменном производстве — без участия сторон.

Пресс-служба отметила, что ПриватБанк обращался в суд с ходатайством о предоставлении возможности представителям банка принять участие в судебном заседании.

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Как сообщалось, Печерский райсуд Киева 9 февраля 2017 года своим решением по иску компаний Суркисов обязал ПриватБанк исполнять условия депозитных договоров, заключенных кипрским филиалом банка с соответствующими компаниями. Попытка Кабмина обжаловать этот вердикт в апелляционном суде не увенчалась успехом. В свою очередь ПриватБанк подал кассационную жалобу.

Пока же 15 апреля 2020 года Киевский апелляционный суд отклонил апелляцию госисполнителя, оставив в силе разъяснение судьи Пидпалого решения 2017 года в виде обязательства ПриватБанка компенсировать компаниям Суркисов $250 млн.

На основании решения судьи Пидпалого сразу шесть британских компаний-взыскателей 28 апреля 2020 года по отдельности обратились в ГИС с заявлением о его принудительном исполнении, а 29 апреля ГИС Печерского района открыла исполнительное производство и направила соответствующее сообщение должнику.

ПриватБанк, Верховный суд, Суркисы
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