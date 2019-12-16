Макрон поедет в Москву на 9 Мая

Президент Франции Эмманюэль Макрон приедет в Москву на празднование Дня Победы в 2020 году. Это подтвердила в интервью «Эху Москвы» посол Франции Сильви Берманн.
«Президент сказал, что он будет присутствовать 9 мая на Дне Победы в Москве... Он дал положительный ответ, так что, я думаю, что да», — сказала она.
Приглашение посетить Москву 9 мая Макрону в июле передал президент Владимир Путин во время телефонного разговора. В сентябре МИД Франции подтвердил планы визита в Москву.
В 2020 году в РФ будет отмечаться 75-летие победы в Великой Отечественной войне. На празднование российские власти также позвали канцлера Германии Ангелу Меркель, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа. После саммита G20 в июне президент США Дональд Трамп заявил, что серьезно рассмотрит приглашение Путина, однако официального ответа Кремль пока так и не получил.
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