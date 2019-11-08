Макрон предрек России роль вассала Китая

В интервью журналу The Economist президент Франции Эмманюэль Макрон изложил свой взгляд на развитие России. По его мнению, есть три сценария.
В качестве первой опции Макрон упомянул возможность России восстановить статус супердержавы, опираясь исключительно на собственные силы. Однако, по мнению французского лидера, сделать это будет крайне сложно. В частности, указал Макрон, для этого России недостает экономической мощи и численности населения. А улучшить демографическую и экономическую ситуацию за счет миграции у Москвы вряд ли получится.
«То, что население России включает в себя мусульман — и страна окружена мусульманами, что создает для нее проблемы. Учитывая огромный размер территории, она могла бы получить огромное преимущество за счет миграционной политики. Но нет, это православный консервативный проект, поэтому это не сработает», — сказал президент Франции.
Второй сценарий — это развитие государства по евразийской модели. Однако лидером на подобном пути уже является Китай, и президента России Владимира Путина такая ситуация едва ли устраивает, говорит французский лидер. «Я ни на секунду не представляю себе, что его (Путина. — Ред.) стратегия — быть вассалом Китая», — пояснил Макрон.
Наконец, третья стратегия предполагает сбалансированное сотрудничество с Европой. По словам Макрона, Владимир Путин считает несправедливым расширение НАТО к российским границам и смотрит на ЕС как на вассала США. Однако в будущем в Москве могут пересмотреть свое отношение, уверен французский лидер. «Его (Путина. — Ред.) консерватизм привел к развитию антиевропейского проекта, но я не понимаю, как этот проект может вылиться во что-то другое, кроме как в проект партнерства с Европой», — считает он.
Макрон также заявил о намерении пересмотреть отношения с Россией. Он уточнил, что такая задача вряд ли может быть выполнена в ближайшее время и процесс восстановления диалога с Москвой может занять около десяти лет. «Если мы хотим построить мир в Европе, воссоздать европейскую стратегическую автономию, нам нужно изменить нашу позицию в отношении России», — сказал президент.
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