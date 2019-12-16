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Стало известно, за чей счет «Киевгорстрой» достроит дома «Укрбуда»

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Стало известно, за чей счет «Киевгорстрой» достроит дома «Укрбуда»

Холдинговая компания «Киевгорстрой» использует нераспределенную прибыль за последние 10 лет и привлечет кредиты в государственных банках для достройки более 20 жилых комплексов компании «Укрбуд девелопмент».

Об этом заявил президент Киевгорстроя Игорь Кушнир на пресс-конференции.

«За последние 10 лет у КГС накопилась нераспределенная прибыль. В то же самое время мы полагаемся на поддержку государства, КГГА, Кабинета министров и одновременно начали вести переговоры с государственными банками о кредитовании для завершения данного процесса. Мы еще не знаем, как это будет происходить», — цитирует его Экономическая правда.

Кушнир заверил, что из государственного бюджета деньги на строительные работы выделяться не будут.

«Я думаю, что это будут какие-то коммерческие займы для того, чтобы запустить работу предприятий и за счет будущей прибыли закрывать затраты», — добавил Кушнир.

Он также заявил, что перекрестного финансирования строительных работ за счет средств инвесторов «Киевгорстроя» не будет.

«Инвесторы Киевгорстроя никоим образом не будут обижены. Денежные средства этих инвесторов будут направлены только на их жилищные комплексы», — заявил Кушнир.

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Основным акционером ЧАО «ХК «Киевгорстрой» является Киевская городская государственная администрация (80% акций).

12 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что «Киевгорстрой» достроит все объекты скандального «Укрбуда».

Киевгорстрой, Укрбуд
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