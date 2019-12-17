Началась встреча Зеленского с Алиевым

В Баку началась встреча президента Украины Владимира Зеленского, который находится в Азербайджанской Республике с официальным визитом, с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Об этом сообщает официальное интернет-представительство главы украинского государства.

«Официальная церемония встречи состоялась на площади возле резиденции Президента Азербайджанской Республики. Главы государств осмотрели строй роты почетного караула. Прозвучали государственные гимны Украины и Азербайджана», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после завершения встречи состоятся переговоры делегаций под председательством Зеленского и Алиева.

Также будут подписаны двусторонние документы.

Кроме того, главы государств выступят с заявлением заявления для СМИ.