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Киву судили за взятку, но не посадили благодаря справке из психбольницы

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Нардеп от «ОПЗЖ» Илья Кива вместо тюрьмы за вымогательство 1,5 тысячи долларов взятки в 2011 году получил только штраф, потому что предоставил в суд справку из психбольницы. Об этом сообщают «Наші гроші з Денисом Бігусом».

Киву задержали в ресторане 27 сентября 2011 года. В тот же день задержали брата Кивы — Дмитрия — с деньгами, которые он должен был передать Илье. Деньги получал именно брат, двумя траншами.

В декабре 2013 года Октябрьский райсуд Полтавы признал Илью Киву виновным в получении взятки. Согласно тексту судебного приговора, преступление произошло в 2011 году, когда Кива был заместителем начальника Управления защиты прав потребителей в Полтавской области.

Несмотря на то, что это преступление считается тяжким, суд назначил Киве только 10 тысяч гривен штрафа с запретом занимать должности государственной службы на один год.

При этом суд, среди смягчающих обстоятельств, принял во внимание, что Кива «находился на лечении в Полтавской областной клинической психиатрической больнице с диагнозом последствия черепно-мозговой травмы с психопатизацией личности, является инвалидом 2 группы, имеет болезненное состояние здоровья вследствие перенесенных закрытых черепно-мозговых травм».

Журналисты отмечают, что сам Кива до ноября этого года категорически отрицал, что имел проблемы с психическим здоровьем. Только 28 ноября в одном из интервью он рассказал, что имел проблемы со здоровьем — эпилепсию, которая проявилась в 2011 году во время пребывания в СИЗО.

По словам нардепа, этот момент суд учел.

Вместе с тем Кива сообщил, что эпилептические припадки прекратились то ли в 2012, то ли в 2013 году, после чего комиссия признала его здоровым.

Несмотря на это суд повторно учел его болезни и инвалидность даже в августе 2014 года, когда пересмотрел приговор и применил к Киве амнистию.

Объяснить, почему в судебных решениях написано не об эпилепсии, а о психопатизации личности, Кива не смог. Мол, имел эпилепсию, а «что там написано в решении суда», он не знает.

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«Bihus.info» отмечает, что и в 2013 году, и при пересмотре приговора в 2014 году Кива признал свою вину. В интервью в ноябре этого года нардеп пояснил, что признание у него вытянули в 2011 году шантажом.

Но на вопрос журналистов, почему он признал свою вину даже в 2014 году, при пересмотре приговора, Кива не ответил.

Предприниматель Игорь Горбатенко, у которого Кива требовал взятку, комментировать события 2011 года тоже не хочет, мол, «уже пострадал за это».

Говорить об уголовном деле Киви отказался и тогдашний прокурор Полтавской области Андрей Миронов, пожаловавшись, что у него «плохая память» и он «ничего не хочет вспоминать».

Илья Кива
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