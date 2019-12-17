В НБУ заявили о невозможности возвращения ПриватБанка Коломойскому

В Нацбанке заявили, что в действующем законодательстве Украины прописан прямой запрет на возвращение акций национализированного банка бывшим владельцам, что делает невозможным возвращение ПриватБанка Игорю Коломойскому.

Об этом, как передает Экономическая правда, сообщил начальник управления претензионно-исковой работы НБУ Виктор Григорчук.

«Императивными нормами (закона о гарантировании вкладов физических лиц — ред.) предусмотрено, что после национализации банка, государство, как новый владелец, не может потерять право собственности ни полностью, ни частично, даже в случае отмены судом решения Национального банка о выводе такого банка с рынка», — подчеркнул он.

По его словам, законодательство защищает права инвесторов, а в случае с ПриватБанком таким инвестором является государство, которое приобрело 100% акций ПриватБанка в Коломойского в 2016 году.

«Итак, в соответствии с законодательством Украины, Игорь Коломойский не может ни полностью, ни частично вернуть себе ПриватБанк», — сказал Григорчук.

Отметим, ранее сегодня первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что финансовая стабильность в случае судебного решения по отмене национализации ПриватБанка будет удержана, но работа Национального банка при этом будет затруднена.