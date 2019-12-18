Синоптики прогнозируют сегодня в Украине рекордно теплую погоду

В среду, 18 декабря, в Украине температура воздуха днем составит 9-14° тепла, на Прикарпатье прогреет до + 17°.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
«18 декабря в Украине переменная облачность. Без осадков. В южных, восточных и большинстве центральных областей утром туман. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, в Карпатах порывы 15-20 м/с. Температура 9-14° тепла, на Прикарпатье до 17°, в восточных, центральных (кроме Винницкой) и Сумской областях 5-8° тепла », - отмечается в сообщении.
В Киеве 18 декабря облачно, но без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура днем 10-12°.
В Киевской области также переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура днем 9-14°.
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