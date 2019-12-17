Джулиани заявил о своей причастности к отзыву посла Йованович из Киева

Адвокат президента США Рудольф Джулиани признал, что мог сыграть ключевую роль в увольнении Мари Йованович с должности посла США в Украине за препятствование расследованиям деятельности в этой стране вице-президента США Джозефа Байдена, его сына Хантера и газовой компании Burisma. Об этом Джулиани сообщил в интервью газете The New York Times, полностью опубликованном во вторник.

Адвокат президента США сказал, что в первые месяцы 2019 года «пару раз» жаловался Трампу на то, что Йованович мешает ему проводить расследование в Украине, препятствуя выдаче американских виз украинцам, готовым дать показания о сговоре политических оппонентов республиканца Дональда Трампа с властями в Киеве в 2016 году.

«Имелось множество оснований сместить ее», — заявил Джулиани. Он утвердительно ответил на вопрос, могли ли его обращения к Трампу привести к отставке посла США на Украине: «Я считаю, что переданная мною информация сделала это».

Адвокат президента США рекомендовал обратиться за более точной информацией к госсекретарю Майклу Помпео, отвечающему за назначения и увольнения американских дипломатов. При этом Джулиани отрицал, что он советовал Трампу отстранить Йованович от исполнения должностных обязанностей.

«Я лишь предоставил им (Трампу и Помпео, — Ред.) факты», — уточнил он, дав ясно понять, что он на месте госсекретаря однозначно отправил бы Йованович в отставку. По словам адвоката, ему нужно было «убрать Йованович со своей дороги» за то, что она «осложняла всем проведение расследований».

Джулиани в Twitter в воскресенье обвинил бывшего посла США в Киеве в том, что та дважды лжесвидетельствовала, когда отвечала в ноябре на вопросы членов специального комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США на слушаниях в рамках процедуры импичмента Трампа.

Йованович получила назначение в Киев в 2016 году еще при президенте-демократе Бараке Обаме, а в мае 2019 года покинула свой пост по личному требованию Трампа, обвинившему ее в нелояльности. Ее отставка произошла еще до вступления в должность нынешнего президента Владимира Зеленского, поэтому показания, которые Йованович давала конгрессменам, касались периода, когда у власти находился Петр Порошенко.