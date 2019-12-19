Зеленский назначил посла в США

Ранее послом Украины в США был Валерий Чалый. Он занимал эту должность с апреля 2016 года по июль 2019 года.
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Владимира Ельченко послом в США. Об этом сказано в указе главы государства.
«Назначить Ельченко Владимира Юрьевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в США», — сказано в документе.
Перед тим президент уволил Ельченко с поста постоянного представителя Украины при ООН и посла Украины в Ямайке.
60-летний Ельченко — дипломат, ранее работавший послом в разных странах. С июля 2010 года работал посолом Украины в РФ, но в марте 2014 года был отозван из-за аннексии Крыма.
Ранее послом Украины в США был Валерий Чалый, который занимал эту должность с апреля 2016 года по июль 2019 года.
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