Зеленский назначил посла в США

Ранее послом Украины в США был Валерий Чалый. Он занимал эту должность с апреля 2016 года по июль 2019 года.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Владимира Ельченко послом в США. Об этом сказано в указе главы государства.

«Назначить Ельченко Владимира Юрьевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в США», — сказано в документе.

Перед тим президент уволил Ельченко с поста постоянного представителя Украины при ООН и посла Украины в Ямайке.

60-летний Ельченко — дипломат, ранее работавший послом в разных странах. С июля 2010 года работал посолом Украины в РФ, но в марте 2014 года был отозван из-за аннексии Крыма.

Ранее послом Украины в США был Валерий Чалый, который занимал эту должность с апреля 2016 года по июль 2019 года.