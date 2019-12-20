В США нашли ребенка спустя 55 лет после похищения

ФБР удалось раскрыть дело о похищении ребенка из роддома в Чикаго, произошедшем 55 лет назад. Об этом сообщил местный телеканал WGN-TV.
По данным телеканала, местная жительница Дора Фрончак родила мальчика Пола 25 апреля 1964 года. На следующий день в ее палату зашла женщина, одетая как медсестра, сказала, что отнесет младенца на осмотр к врачу, после чего бесследно исчезла с ребенком.
ФБР вместе с местной полицией организовали поиски младенца. Спустя два года правоохранители нашли ребенка. Поскольку тогда еще не существовало технологии анализа ДНК, его родство с Фрончак определили по форме ушей. Сама женщина также признала в нем своего сына.
В 2014 году Пол Фрончак сделал тест ДНК, который показал, что мужчина не является сыном вырастивших его родителей. Настоящего Пола удалось найти спустя несколько месяцев при помощи специалиста по генетической генеалогии Чече Мур.
По данным WGN-TV, настоящий Пол Фрончак живет в Мичигане и борется с онкологическим заболеванием. На данный момент неизвестно, встретится ли он со своей биологической матерью, которая живет в Чикаго.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016
Знакомый рассказал как подкачать свое тело и убрать лишний жир не ходя в тренажерку и не сидя на изнурительных диетах, поверьте это самый инновационный способ. вот сами почитайте что можно сделать с собой за две недели ---- https://nnna.ru/menblog