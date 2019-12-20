В США нашли ребенка спустя 55 лет после похищения

ФБР удалось раскрыть дело о похищении ребенка из роддома в Чикаго, произошедшем 55 лет назад. Об этом сообщил местный телеканал WGN-TV.

По данным телеканала, местная жительница Дора Фрончак родила мальчика Пола 25 апреля 1964 года. На следующий день в ее палату зашла женщина, одетая как медсестра, сказала, что отнесет младенца на осмотр к врачу, после чего бесследно исчезла с ребенком.

ФБР вместе с местной полицией организовали поиски младенца. Спустя два года правоохранители нашли ребенка. Поскольку тогда еще не существовало технологии анализа ДНК, его родство с Фрончак определили по форме ушей. Сама женщина также признала в нем своего сына.

В 2014 году Пол Фрончак сделал тест ДНК, который показал, что мужчина не является сыном вырастивших его родителей. Настоящего Пола удалось найти спустя несколько месяцев при помощи специалиста по генетической генеалогии Чече Мур.

По данным WGN-TV, настоящий Пол Фрончак живет в Мичигане и борется с онкологическим заболеванием. На данный момент неизвестно, встретится ли он со своей биологической матерью, которая живет в Чикаго.