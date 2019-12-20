Франция оштрафовала Google на €150 млн

Антимонопольный регулятор Франции оштрафовал на €150 млн компанию Google за антиконкурентное поведение. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте ведомства.
«Регулятор применил санкции к Google за то, что компания злоупотребила своим доминирующим положением на рынке поисковой рекламы, приняв непрозрачные и трудные для понимания правила работы своей платформы Google Ads», — говорится в сообщении.
«Таким образом регулятор налагает штраф в размере €150 млн и предписывает Google уточнить составление правил работы Google Ads», — отмечается в заявлении ведомства.
Как отмечает газета Le Monde, это не первый раз, когда американский цифровой гигант обвиняется в злоупотреблении доминирующим положением. Компания была несколько раз оштрафована Европейской комиссией за антиконкурентную практику. Сумма штрафов, по информации издания, за последние два года превысила €8 млрд. Последний раз компания Google была оштрафована в марте 2019 года на сумму €1,49 млрд за нарушение антимонопольных правил ЕС.
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