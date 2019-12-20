Гончарук пожаловался депутатам, что ему трудно закрывать год с «чужим» бюджетом

Закрывать год с государственным бюджетом, который писался другим правительством и принимался другим парламентом, трудно.

Об этом сказал премьер-министр Алексей Гончарук во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, сообщает Укринформ.

«Хочу обратиться прежде всего к фракции „Слуга народа“, друзья, не ведитесь на провокации. Нам достался очень сложный бюджет. Вообще закрывать год с чужим бюджетом трудно. Это нужно осознавать. Приведу вам понятный пример. Люди в прошлом году приняли бюджет, зафиксировали сумму доходов, а затем после этого приняли лоббистскую норму о том, чтобы освободить от налогообложения при растаможивании компоненты для зеленой энергетики. Таким образом мы потеряли 9 миллиардов. То есть в бюджете это есть, а денег реально нет», — сказал Гончарук.

По его словам, также имеет большое значение курс гривны, который тоже негативно влияет на государственный бюджет. Также негативно влияет конъюнктура цен на энергоносители. «В бюджете были заложены средства в том числе от налогообложения газа. Посмотрите, сколько он стоил тогда, когда бюджет планировался, и сколько стоит сейчас», — добавил премьер-министр.

Глава правительства при этом советует не верить в разговоры о том, что в настоящее время налоговая и таможня работают неэффективно.

«Сейчас нас с вами пытаются максимально „качать“ для того, чтобы мы с вами ссорились, искали недоразумение, не доверяли друг другу. Призываю вас сохранять спокойствие. На самом деле все довольно неплохо, и будет хорошо», — сказал Премьер.

Гончарук заверил, что правительство в полном объеме профинансирует все защищенные статьи расходов, в которые входят пенсии, зарплаты и все социальные выплаты, а также профинансирует все обязательства, на которые открыты ассигнования.