В Минэкономики ожидают дальнейшего укрепления гривны

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины ожидает укрепления обменного курса гривны в связи с достижением договоренностей с РФ относительно транзита природного газа.
«Думаю, возможно, нам придется пересмотреть макропрогноз в отношении курса в части его большего укрепления», — сказал министр Тимофей Милованов, представляя итоги работы министерства в 2019 году в Харькове в субботу, передает Интерфакс-Украина.
Согласно октябрьскому макроэкономическому прогнозу, среднегодовой обменный курс в 2020 году будет составлять 27 грн/$1, в 2021-м — 27,2 грн/$1, в 2022-м — 27,5 грн/$1 по базовому сценарию, по оптимистическому — в 2020 году он ожидается на уровне 24,8 грн/$, 23,9 грн/$ в 2021 году и 24,2 грн/$ в 2022-м.
«Мы получили очень хорошие новости по итогам переговоров по транзиту газа. Это дает основания Украине иметь более крепкий обменный курс. В правительственные прогнозы мы закладывали некоторую девальвацию курса... Но с учетом событий сегодня и вчера, с учетом того, что происходит на валютном рынке последние два-три месяца, думаю, у нас есть все основания сказать, что гривня будет укрепляться», — пояснил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Сергей Николайчук.
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