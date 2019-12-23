Глава Института нацпамяти заявляет о невозможности демонтировать памятник Ватутину в Киеве

Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович заявляет, что в настоящее время нет возможности демонтировать памятник генералу Николаю Ватутину в Мариинском парке в Киеве, так как он является могилой военачальника, и сама историческая личность под декоммунизацию не подпадает.
«Фамилии Ватутина нет в списках на декоммунизацию в силу разных обстоятельств. Не знаю, я изучаю этот вопрос. Это во-первых. Во-вторых, даже если бы он был в этих списках, подпадал под декомунизацию, существует отдельное исключение в отношении могил. Это не просто памятник Ватутину — это могила. В таких случаях процедура совсем другая, памятник не может быть демонтирован», — сказал Дробович на пресс-конференции в Киеве в понедельник, передает Интерфакс-Украина.
Он отметил, что Институт нацпамяти изучает данную ситуацию и, возможно, заинтересованность родственников относительно этого вопроса.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016