«Барселона» стала спортивной командой с самыми высокими зарплатами

Аналитический портал Sporting Inteligencе опубликовал рейтинг спортивных команд с самой большой средней зарплатой по итогам 2019 года. Первые три места в списке заняли футбольные клубы — «Барселона», мадридский «Реал» и «Ювентус».
«Барселона», игроки которой зарабатывают в среднем $12,2 млн за сезон, сохранила статус самого высокооплачиваемого клуба второй сезон подряд. «Реал» также остался на втором месте с результатом $11,1. «Ювентус» стал третьим, поднявшись в сравнении с 2018 годом на шесть позиций ($10,1 млн).
Остальные места в первой десятке рейтинга заняли баскетбольные команды, выступающие в НБА. Среди них оказались «Портленд» ($10 млн), «Голден Стейт» ($9,9 млн), «Орландо» (9,4 млн), «Оклахома» ($9,4 млн), «Денвер» (9,3 млн), «Майами» ($9,2 млн) и «Кливленд» ($9,2 млн).
«Барселона» после 18 туров чемпионата Испании лидирует в турнирной таблице с 39 очками. Команда на два балла опережает идущий вторым мадридский «Реал».
«Ювентус» идет вторым в чемпионате Италии, уступая лидирующему «Интеру» по дополнительным показателям — у команд по 42 очка.
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