В Киеве побили еще один температурный рекорд

В столице Украины ночь на 24 декабря оказалась самой теплой за 139 лет наблюдений.
Об этом сообщили во вторник, 24 декабря, в пресс-службе Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
«По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, среднесуточная температуре 23 декабря составила +8° С, что на 0,5° С выше предыдущего рекорда температуры воздуха, который держался с 2015 года», — говорится в сообщении.
Отмечается, что по климатической норме такое значение соответствует температуре середины октября.
«Ночь на 24 декабря в Киеве оказалась самой теплой за 139 лет наблюдений. Столбик термометра ночью не опустился ниже +5,7° С, что на 0,9° С, теплее, чем это было в 2015 году», — добавили в обсерватории.
В то же время там отметили, что несмотря на чрезвычайно теплую вторую половину декабря, он все же уступает по количеству температурных рекордов декабрю 2015 года, в котором их было 20.
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