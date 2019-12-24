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Лукашенко прокомментировал сходство с Зеленским в молодости

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Лукашенко прокомментировал сходство с Зеленским в молодости

В интервью президента Беларуси Александра Лукашенко российскому «Эху Москвы» ведущий Алексей Венедиктов задал политику вопрос о том, не считает ли он Владимира Зеленского похожим на себя в молодости. Лукашенко заметил, что и ему, и Зеленскому, пришлось пройти схожий путь.

«Если бы мне даже казалось, что (Зеленский напоминает молодого Лукашенко, — Ред.), я бы вам не сказал», — ответил на это Лукашенко. Он также рассказал, что в ходе его визита в Украину, он обсуждал этот вопрос с Зеленским, и тот сказал: «Лукашенко — это Лукашенко, а Зеленский — это Зеленский».

«Но то, что Украина попала в сложную ситуацию, в которой когда-то находилась Беларусь, а мне приходилось выкарабкиваться, — это определенный опыт. Зеленский умный и образованный человек, и он понимает, что этот опыт нужно черпать не только на Западе или в России, но и в Белоруссии, потому что это очень близкая страна. Поэтому иногда он действует такими методами и так решает задачи, как их когда-то решали в Беларуси», — заявил белорусский лидер.

Лукашенко отметил, что Украина и Беларусь являются союзническими странами с «очень добрыми отношениями» и напомнил, что у него тоже есть украинские корни.

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Напомним, что в октябре на международной конференции «Минский диалог» Лукашенко назвал Зеленского «человеком настоящим, крепким, патриотом своей страны, абсолютно нормальным, вменяемым политиком». По его словам, Зеленский «хочет решить эту европейскую проблему, которая досталась ему в наследство». До этого, на встрече с Лукашенко в Житомире, Зеленский назвал украинцев и белорусов «ментально одинаковыми» народами.

Александр Лукашенко, Владимир Зеленский
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