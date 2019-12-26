В РФ верят в прогресс в урегулировании на Донбассе при Зеленском

Надежды на достижение прогресса в урегулировании конфликта на Донбассе при президенте Украины Владимире Зеленском остаются. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью ТАСС по итогам года.
«К сожалению, конфликт на востоке Украины продолжается, — отметил российский министр. — На линии соприкосновения по-прежнему стреляют. Блокаду региона не снимают».
«Вместе с тем, надежды на достижение прогресса в урегулировании остаются, — указал Лавров. — Зеленский называет скорейшее прекращение войны на юго-востоке страны одним из важнейших приоритетов своего президентства. За пять месяцев он сумел сделать то, что его предшественник годами упорно отказывался выполнять».
Как напомнил российский министр, «речь идет о реализации обязательств по разведению сил и средств сторон в трех „пилотных“ районах на линии соприкосновения, а также письменной фиксации текста „формулы Штайнмайера“, которой определяется порядок вступления в силу на постоянной основе особого статуса Донбасса».
«Благодаря этому стало возможно проведение в Париже 9 декабря очередного саммита „нормандского формата“. Его итоги известны. В первую очередь, была подтверждена безальтернативность минского комплекса мер как основы урегулирования, а также даны рекомендации для Контактной группы. Теперь важно обеспечить их реализацию. Но сделать это будет не так просто, о чем свидетельствует состоявшееся 18 декабря заседание контактной группы, — констатировал глава МИД РФ. — Тем не менее, мы сохраняем надежду на лучшее».
Лавров при этом заявил, что достижение прогресса в урегулировании возможно только через прямой диалог между «сторонами конфликта» — Киевом, Донецком и Луганском.
«Мы готовы этому всячески содействовать. Установление прочного мира на Украине отвечает нашим интересам и позитивно скажется на отношениях между двумя странами», — заявил российский министр.
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