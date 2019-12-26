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Государственное имущество теперь будут сдавать в аренду через аукционы

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Государственное имущество теперь будут сдавать в аренду через аукционы

Президент Владимир Зеленский подписал закон «Об аренде государственного и коммунального имущества», который Верховная Рада приняла 3 октября.

«Принятие закона обеспечит совершенствование механизмов и процедур передачи государственного и коммунального имущества в аренду, будет способствовать прозрачности и открытости приватизационных процессов, а также увеличению поступлений в государственный и местные бюджеты», — отмечают в пресс-службе президента.

Кроме новой редакции существующего закона «Об аренде государственного и коммунального имущества», данным законом также вносятся изменения в Хозяйственный и Гражданский кодексы, Кодекс Украины по процедурам банкротства и ряд законов.

Согласно закону, передача в аренду государственного и коммунального имущества будет осуществляться путем продажи права аренды на имущество на электронном аукционе в электронной торговой системе. В этой системе в открытом доступе будет опубликована вся информация о договорах аренды государственного и коммунального имущества.

Закон определяет четкие этапы и сроки процедуры передачи в аренду государственного и коммунального имущества, которое не используется государством.

Также появятся базы публичных перечней государственного и коммунального имущества, сдаваемого в аренду. Так, предусматривается создание двух перечней: Перечень первого типа (перечень объектов, в отношении которых принято решение о передаче в аренду на аукционе) и Перечень второго типа (перечень объектов, в отношении которых принято решение о передаче в аренду без проведения аукциона).

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Стартовая арендная плата на аукционах будет рассчитываться не от оценки имущества, а от его балансовой стоимости по состоянию на последнее число месяца, предшествующего дате определения этой арендной платы. Переоценка потенциального объекта аренды осуществляется в случае отсутствия балансовой стоимости, если остаточная балансовая стоимость объекта равна нулю или если остаточная балансовая стоимость объекта аренды составляет менее 10% от его первоначальной балансовой стоимости.

Законом определяется перечень случаев, в которых физические и юридические лица не могут выступать арендаторами государственного и коммунального имущества.

госимущество, Владимир Зеленский
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