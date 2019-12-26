На пожаре в Одессе погиб директор Института морской биологии НАН Украины

Эксперты идентифицировали тела всех 16 погибших в результате пожара в городе Одесса в административном здании Колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, сообщает местное интернет-издание «Думская».
«Последним опознали директора Института морской биологии НАН Украины, доктора биологических наук Бориса Александрова. Прощание с Борисом Георгиевичем состоится 27 декабря на биологическом факультете ОНУ имени Мечникова», — говорится там.
Как сообщалось, в 10:12 среды, 4 декабря, в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. Подразделения ГСЧС спасли и эвакуировали 40 человек (12 чел. вывели по лестничным клеткам, 10 чел.выведены звеньями ГДЗС и 18 чел. — с помощью лестниц и автоподъемников) из около 400, находившихся в здании на момент возгорания.
В 14:18 того же дня пожар был локализован, однако тушение отдельных очагов возгорания и тлеющих участков продолжалось еще длительное время.
По факту пожара открыто уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.
12 декабря в ГСЧС сообщили, что число погибших вследствие пожара в здании Одесского колледжа возросло до 16 человек.
«В ходе проведения поисковых работ обнаружены тела 14 погибших (тела 9 человек не идентифицированы). Всего в результате пожара погибли 16 человек, пострадали 30 человек, в лечебных учреждениях остается 8 человек», — было сказано в сводке на сайте ведомства.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016