Из-за укрепления гривны бюджет недополучил 51 миллиард налогов

Доходы общего фонда госбюджета в январе-ноябре 2019 года составляли 93,9% от запланированного показателя — в бюджет не поступило 51,46 млрд грн, запланированных в бюджете.
Об этом сообщили в Минфине.
Отмечается, что общие доходы бюджета за 11 месяцев составили 792,2 миллиарда гривен, а планировали собрать 843,66 миллиарда гривен.
«Укрепление гривны, низкие цены на природный газ, слабый рост импорта, падение производства табачных изделий по сравнению с показателями, учтенными в государственном бюджете на 2019 год, привели к более низким чем роспись доходам общего фонда государственного бюджета в январе-ноябре 2019 года», — подчеркнули в Министерстве финансов.
В то же время в ведомстве заявили, что в ноябре ситуация несколько улучшилась — таможня, в частности, перевыполнила план поступлений на 300 млн гривен.
Отметим, что с начала года гривна укрепилась к доллару на 19%, заняв по этому показателю первое место в мире.
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