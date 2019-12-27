В Кабмине рассчитывают через 3 года найти деньги на инвестиции в инфраструктуру

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий считает возможным в горизонте трех лет наполнить бюджет страны до того состояния, когда станут возможны полноценные инвестиции в инфраструктуру, пассажирские перевозки, жилищно-коммунальное хозяйство и другие социально-значимые отрасли.
Об этом он заявил в интервью агентству «Интерфакс-Украина».
«Я считаю, что нашей правительственной команде необходимо сконцентрировать все усилия на детенизации экономики. Это позволит перевести существенные суммы из оффшорных „карманов“ „никому не известных“ олигархов напрямую в бюджет», — подчеркнул министр.
По словам Криклия, обширная программа детенизации даст возможность стране полноценно инвестировать в инфраструктуру, пассажирские перевозки, жилищно-коммунальное хозяйство и другие социально-значимые отрасли из государственного бюджета.
«Я считаю, что в горизонте трех лет это вполне выполнимая задача», — отметил министр.
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