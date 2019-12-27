Кернес анонсировал снижение тарифов на горячую воду и тепло в Харькове

Городской голова Харькова Геннадий Кернес обещает, что в январе горожане получат квитанции за тепло и горячую поду по сниженным тарифам.
«Уменьшение начислений за месяц для 1-комнатной квартиры в среднем составит 300 грн за тепло и 115 грн на горячую воду. Уменьшение начислений для 2-хкомнатных квартир в среднем составит 428 грн за тепло и 172 грн на горячую воду. Уменьшение начислений для 3-х комнатных квартир в среднем составит 592 грн на отопление и 230 грн на горячую воду. Все эти тарифы будут применены к декабрським платежкам, которые вы получите в январе», — написал Кернес в пятницу в своем телеграм-канале.
Он пообещал также, что при начислении оплаты за отопление в декабре будет также учтено качество предоставляемых услуг и то, что месяц был теплым.
Как сообщалось, в начале декабря президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу по снижению с декабря тарифов для населения на отопление в связи со снижением цены на газ.
24 декабря в ходе заседания Совета регионов под председательством Зеленского премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что суммы в «платежках» за тепло могут быть снижены на 300-400 грн.
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