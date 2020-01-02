Украинцы уже задолжали за комуслуги 55,1 млрд грн

Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в ноябре 2019 года увеличилась на 16,4% к октябрю-2019 и составила 55,1 млрд грн (без учета электроэнергии).
Согласно статданным, в целом в ноябре 2019 года украинцы уплатили за жилкомуслуги 7,4 млрд грн, что составило 48,5% начисленной за этот месяц суммы. За снабжение электроэнергией уплачено 3,2 млрд грн (115,6% начислений за счет погашения задолженностей предыдущих периодов).
Наиболее высокий уровень оплаты жилкомуслуг в ноябре-2019 зафиксирован в Черновицкой (71,9% суммы начислений), Закарпатской (67%) и Волынской (64,7%) областях.
Наиболее низкий уровень оплаты — в Донецкой, Луганской, Сумской и Полтавской областях (36-42% суммы начислений).
По данным Госстата, с начала года с населением заключено 63,7 тыс. договоров о погашении реструктуризированной задолженности за жилкомуслуги на общую сумму 492,7 млн грн. Сумма внесенных платежей, с учетом долгосрочных договоров, составила 286,5 млн грн.
Средние начисления за жилкомуслуги в стране на одного владельца лицевого счета с учетом потребления электроэнергии (из расчета 150 кВт-ч) в ноябре-2019 составили 2044,7 грн.
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