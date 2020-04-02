Население уже задолжало за потребленные ЖКУ более 32 млрд грн

С начала текущего года выросла задолженность населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги (без учета газа и электроэнергии). Так, по состоянию на 1 марта 2020 задолженность составляет 32,69 млрд. гривен, сообщили в пресс-службе Минрегиона.
В то же время, по словам министра развития общин и территорий Украины Алексея Чернышева, в этом году ситуация имеет и положительные признаки. Так, если сравнивать данные с показателями аналогичных периодов 2018 и 2019, то уровень оплаты за коммунальные услуги в Украине повысился до 84,1% против 75,6% и 72,2% соответственно.
Среди регионов наивысший уровень расчетов наблюдается в Винницкой (93,3%), Сумской (93,0%) и Львовской (92,8%) областях. Самый низкий — в Херсонской (74,5%), Луганской (74,9%), Харьковской (75,3%) и Кировоградской (76,9%) областях.
Наименьшая задолженность зафиксирован в Черновицкой, Закарпатской и Волынской областях.
При этом наибольшую задолженность имеют город Киев, Днепропетровская и Харьковская области.
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