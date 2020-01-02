Забастовка во Франции достигла рекордной продолжительности

Забастовка против реформы правительства в пенсионной системе во Франции сравнялась с рекордной по продолжительности забастовкой 1986 года.
Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на RFI.
Несмотря на снижение количества забастовщиков в первый день нового года во Франции продолжаются перебои с железнодорожным транспортом. 1 января забастовка против пенсионной реформы сравнялась по продолжительности с самой длинной забастовкой последних лет - зимой 1986-1987 годов забастовка продолжалась 28 дней без перерыва на рождественские каникулы.
Уже сейчас очевидно, что забастовка 2019-2020 годов побьет исторический рекорд.
По данным французского оператора железных дорог SNCF, количество бастующих в новом году сократилась до 7,6%. Однако перебои с общественным транспортом остаются значительными. В первый день нового года на линии вышло только 20% пригородных электричек, примерно 40% региональных поездов и только 30% высокоскоростных поездов TGV.
После новогоднего обращения президента Эммануэля Макрона, в котором глава государства заявил, что не собирается отказываться от пенсионной реформы, профсоюзы призвали всех французов присоединиться к забастовке.
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