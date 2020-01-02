«Слуга народа» хочет оставить для голосования в Раде только четверг

В Верховной раде зарегистрирован законопроект об изменениях в Регламент парламента, которым предлагается голосовать на пленарной неделе только в четверг. Законопроект № 2691 внесли в парламент руководитель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и другие депутаты из этой фракции.

Предложенными изменениями определяется, что в дни проведения пленарных заседаний еженедельно, как правило: во вторник и среду будет проводиться обсуждение законопроектов по процедуре первого, второго или третьего чтения; в четверг — голосование.

Также законопроектом определяется, что при рассмотрении законопроектов во втором чтении Верховная рада проводит голосование по каждому предложению, поправке, в отношении которой было принято решение о предварительной поддержке не менее чем одной третью голосов.

Кроме того, голосование по учтенным главным комитетом предложениям, поправкам будет проводиться после завершения голосования по отклоненным главным комитетом предложениям, поправкам. При этом не будет допускаться внесение идентичных предложений и поправок к законопроекту.

Также предлагается определить, что в повестку дня сессии Верховной рады будут включаться вне очереди без голосования законопроекты, определенные президентом как неотложные.

Напомним, что сейчас голосование в Верховной раде за законопроекты происходит во вторник, среду, четверг и иногда — в пятницу.