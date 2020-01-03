Жители Финляндии оказались самыми счастливыми среди населения северной Европы

Индекс счастья жителей Латвии достиг сравнительно высокой отметки в 70 пунктов из 100, свидетельствуют результаты международного исследования «Индекс счастья», проведенного девелопером недвижимости «Bonava» и исследовательским агентством «Cliente».
Жители остальных стран северной Европы также высоко оценили уровень своего личного счастья.
Самый высокий показатель счастья жителей у Финляндии — 74 пункта, за ней следуют Дания с 73 пунктами, Швеция с 71 пунктом, Эстония с 70 пунктами и Норвегия с 68 пунктами.
В Германии и российском городе Санкт-Петербурге индекс счастья жителей составил 66 из 100 пунктов.
Большая часть — 23% — жителей Латвии считают эмоциональное благополучие самым важным источником счастья. В Дании такого же мнения придерживаются 42% респондентов, в Финляндии — 37%, в Норвегии — 30%, в Санкт-Петербурге — 22%, а в Эстонии — 20%.
В качестве второго по важности источника счастья жители Латвии — 20% — упомянули хорошую экономическую ситуацию. Хорошее здоровье наиболее важным источником счастья посчитали только 9% опрошенных.
В Дании экономическая ситуация не является источником счастья для населения, такого же мнения придерживаются жители Швеции, Норвегии и Финляндии. В Швеции основным источником счастья является семья (31%), а в Германии — здоровье (20%).
Опрос «Индекс счастья» был проведен в этом году в восьми странах — Швеции, Дании, Норвегии, Финляндии, Германии, России (в Санкт-Петербурге), Эстонии и Латвии. В общей сложности было опрошено 8 582 человека (около 1000 в каждой стране).
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016