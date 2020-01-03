Помпео обсудил иранскую проблему с главами МИД ФРГ и Великобритании, заявляет о готовности к деэскалации

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что обсудил в пятницу ситуацию с ликвидацией американскими военными командующего иранского спецподразделения «Кудс» Касема Сулейсмани с главами МИД ФРГ и Великобритании и заверил, что Вашингтон готов к деэскалации.

«Поговорил с Хайко Маасом (главой МИД ФРГ — ИФ) по поводу решения Дональда Трампа предпринять оборонительные действия и ликвидировать Касема Сулеймани. ФРГ тоже обеспокоена постоянными военными провокациями со стороны иранского режима. США по-прежнему настроены на деэскалацию», — написал Помпео в своем твиттере.

Чуть ранее он сделал похожую публикацию и о беседе с главой МИД Великобритании Домиником Раабом. Помпео подчеркнул, что союзники США «осознают постоянную угрозу, исходящую от подразделения «Кудс». Глава госдепа и тут добавил фразу о готовности Вашингтона к деэскалации.

Ранее в пятницу он провел телефонные переговоры с членом Госсовета КНР Ян Цзечи. И вновь в публикации в твиттере по этому поводу Помпео написал о готовности к деэскалации.