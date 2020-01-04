Украинцы пока не готовы к переносу даты Рождества, - Епифаний

Украинцы пока не готовы к календарной реформе. Такое мнение выразил предстоятель Православной церкви Украины Епифаний в интервью Радио Свобода.
«Мы сейчас видим, что идут дискуссии о календарном вопросе по реформе календаря, но этот вопрос довольно сложный. Украинский народ пока не готов к календарной реформе Когда все православные поместные церкви объединятся, то тогда будет легче принять соответствующее решение» — заявил глава ПЦУ.
Также Епифаний заявил, что этот вопрос «поднимается», но есть «большое сопротивление», поскольку «многие уже привыкли к определенной дате».
«Нужно менять всю календарную систему. Церковь не против, но сейчас не время В епархиях проведем опрос, увидим какой процент за перенесение, какой против. Будем анализировать, работать. В будущем, думаю, этот вопрос будет решен положительно», — заявил он.
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