В ПЦУ пока не будут переносить Рождество на 25 декабря

Православная церковь Украины не против изменения церковного календаря и даты празднования Рождества, но пока поддержки со стороны украинского общества нет.
Об этом митрополит Киевский и всея Украины Епифаний сказал в интервью BBC News Украина.
«Как Православная церковь Украины мы не против изменения церковного календаря и даты празднования Рождества, ведь это не догма. Но сейчас для этого еще не время. Для изменения календаря нет поддержки со стороны украинского общества», — подчеркнул он.
Как добавил митрополит Епифаний, не все люди, которые пишут и поддерживают реформу в Facebook, так же активно посещают храмы.
«Если мы скажем, что празднуем Рождество 25 декабря, многие ли из них придут в храм? В основном они частным образом будут праздновать 25 декабря, а храмы будут пусты. 7 января придут в церковь другие прихожане, которые являются практикующими верующими ПЦУ. Будет определенный диссонанс», — прокомментировал предстоятель ПЦУ.
Также Епифаний подчеркнул, что патриарх Варфоломей не ставил никаких ультиматумов и не выдвигал определенные требования по переходу ПЦУ на другой календарь.
«Они заинтересованы в том, чтобы мы успешно развивались, а не ставить преграды. Поскольку это сейчас является определенной преградой для единения. Потому что это могут взять на вооружение наши противники для приостановки объединительных процессов», — добавил предстоятель ПЦУ.
Как сообщалось, в Украине 25 декабря, празднование Рождества Христова по григорианскому календарю, с 2017 года является выходным.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016