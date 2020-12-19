В ПЦУ хотят, но не решаются праздновать Рождество 25 декабря

Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний заявил, что празднование Рождества Христова 25 декабря в Украине возможно после того, как для такого решения «созреет» церковь и верующие.

Об этом Епифаний в интервью Радио Свобода.

«В целом я не против, но я опираюсь на мнение наших верующих. И мы знаем четко социологию, которая показывает, что более 60% украинцев против празднования 25 декабря. И мы как церковь опираемся на своих верных, потому что мы только утверждаемся, как признанная поместная ПЦУ. И если мы сейчас перейдем на новый календарь, то соответственно состоится еще один раскол...

Мы не можем говорить о двух Рождествах. На государственном уровне некоторые могут праздновать. У нас есть римо-католики, которые празднуют 25 декабря. Никто никому не возражает. И государство установило этот день выходным днем. Но пока нет переходного периода. Когда церковь созреет, когда верующий народ к этому созреет, то, конечно, будет принято соответствующее решение», — заявил он.

«Я уже неоднократно говорил, что это вопрос времени. Оно состоится, но когда к этому подойдет сознательно украинский народ, православные верующие и не только православные, другие христиане, потому что все это взаимосвязано между собой. Когда мы увидим, что большинство готово, тогда будет принято общецерковное решение о переходе», — добавил митрополит.

На уточнение, когда же может произойти этот переход, через 5, 10 или 20 лет, предстоятель ПЦУ ответил, что сейчас трудно спрогнозировать.

Напомним, что 7 января украинские православные церкви, а также Украинская греко-католическая церковь будут праздновать Рождество Христово по юлианскому календарю. Римско-католическая церковь и большинство протестантских церквей, а также и большинство православных церквей мира будут праздновать Рождество 25 декабря по современному григорианскому календарю или Новоюлианскому. В Украине с 2017 года 25 декабря является официальным выходным днем.