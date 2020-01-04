Боевики обстреляли позиции ООС в районе Новолуганского, - Минобороны

С начала субботы боевики в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе нарушили режим прекращения огня в районе Новолуганского, сообщает Министерство обороны Украины.

«Сегодня, 4 января, по состоянию на 12:00, по имеющейся информации, российско-оккупационные войска осуществили один обстрел наших защитников в районе Новолуганского. С 4 утра оккупанты вели огонь из АГС и крупнокалиберных пулеметов из Доломитного», — сказал спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк на брифинге в Киеве.

В Минобороны отметили, что боевых потерь среди украинских воинов нет.