Боевики 4 раза обстреляли позиции Объединенных сил с полуночи, но не на участках разведения

Незаконные вооруженные формирования четыре раза нарушили режим прекращения огня на востоке Украины с начала текущих суток по состоянию на 12.00 пятницы, сообщается на официальном сайте Министерства обороны Украины.
«По состоянию на 12.00 сегодня, в районе проведения операции Объединенных сил учтено четыре факта несоблюдения российско-оккупационными войсками режима прекращения огня... Боевых потерь в рядах Вооруженных Сил Украины с начала текущих суток нет», — говорится в сообщении.
Все вооруженные провокации со стороны боевиков фиксировались на луганском направлении, при этом обстрелов участков разведения сил и средств в районе с.Петровское Донецкой области и г.Золотое Луганской области не было.
В ходе обстрелов боевики использовали преимущественно автоматические гранатометы, но во время одного из обстрелов выпустили также две мины калибром 82 мм.
«Трижды с начала текущих суток военнослужащие из состава Объединенных сил отвечали противнику огнем с пехотного оружия, демонстрируя врагу готовность к любым его действий. По состоянию на сейчас ситуация стабильная и полностью контролируется нашими войсками», — рассказали в украинском оборонном ведомстве.
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