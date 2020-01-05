Парламент Ирака проголосовал за вывод войск США

Парламент Ирака в воскресенье, 5 января, проголосовал за резолюцию, которая обязывает правительство попросить о выводе войск США с территории страны. Об этом сообщает Alarabiya.
Сообщается, что соответствующее решение было принято на внеочередной сессии парламента по инициативе премьер-министра Ирака Адиля Абду-Махди. Таким образом, парламент обратится к правительству с требованием просить Вашингтон о выводе войск с Ирака.
«Несмотря на внутренние и внешние трудности, с которыми мы можем столкнуться, это остается лучшим для Ирака в принципе и практически», — заявил Махди.
Он назвал убийство генерала Ирана Касема Сулеймани и иракского ополчения Абу Махди аль-Мохандеса «политическим убийством». Также премьер Ирака отметил, что местные власти не выдали разрешение США на проведение операции по ликвидации Сулеймани.
Напомним, 3 января США провели удар по колонне генерала Сулеймани вблизи аэропорта в столице Ирака Багдаде, в результате которого погибли восемь человек, среди них командир иранского спецназа «Кудс» Касим Сулеймани.
Также сообщалось, что НАТО приостановило свои учебные миссии на территории Ирака на фоне обострения после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.
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