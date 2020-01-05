Гончарук сообщил о прекращении работы 438 нелегальных АЗС в Украине

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил о ликвидации по итогам трех недель 439 нелегальных автозаправочных станций, из которых 111 демонтировано.
«Всего за три недели работы СБУ, ГФС, правоохранительных и контролирующих органов уже проверено 787 АЗС, среди них 439 нелегальных АЗС прекратили деятельность, 111 — демонтировано и арестовано 275,4 тонн топлива», — написал Гончарук в Facebook в воскресенье.
Он отметил, что к работе привлечено руководство всех областных государственных администраций в стране.
Как сообщалось, премьер-министр Алексей Гончарук поручил Государственной фискальной службе и правоохранительным органам решить проблему нелегального оборота топлива до 9 января 2020 года. 3 января налоговая милиция сообщила о ликвидации 264 нелегальных АЗС в рамках борьбы с теневым рынком топлива.
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