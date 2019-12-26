Премьер поручил до 9 января закрыть все нелегальные АЗС

Премьер-министр Алексей Гончарук поручил Государственной фискальной службе (ГФС) и правоохранительным органам решить проблему нелегального оборота топлива до 9 января 2020 года.
«Все АЗС будут работать по лицензиям или не будут работать вообще. Правительство борется с нелегальными рынками, в частности, с теневым оборотом топлива. Поручил ГФС и правоохранителями и органам контроля до 9 января 2020 года решить эту проблему», — написал он в Телеграмм-канале в четверг.
Как указал Гончарук, в настоящее время демонтировано 46 незаконных АЗС, открыто 18 уголовных производств, 31 субъект хозяйствования подал документы для получения лицензий.
«В начале недели представители АЗС обсуждали с президентом Владимиром Зеленским вопрос снижения цен на топливо из-за укрепления курса гривни. Речь идет о снижении реальной цены, а не об „акционных“ предложениях в сетевых программах лояльности», — написал Гончарук.
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