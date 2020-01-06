Экс-премьер Хорватии Миланович победил на президентских выборах

Бывший премьер Хорватии Зоран Миланович одержал победу на прошедших в воскресенье президентских выборах, сообщили в избиркоме страны.

Согласно окончательным результатам, представляющий оппозиционных социал-демократов Миланович набрал 52,7% голосов, а действующий президент — Колинда Грабар-Китарович (правоцентристская партия Хорватское демократическое содружество) получила 47,3%.