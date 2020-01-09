МВФ открыл доступ к своей онлайн-библиотеке

Международный валютный фонд дал доступ всем желающим к своей онлайн-библиотеке.
Об этом заместитель исполнительного директора от Украины в Международном валютном фонде Владислав Рашкован сообщил на своей странице в Facebook.
«На Новый год МВФ сделал подарок студентам, исследователям, историкам и журналистам — доступ ко всем опубликованным онлайн материалам МВФ стал бесплатным», — написал он.
Рашкован уточнил, что раньше большинство из 21 тысячи публикаций МВФ, включая архивные с 1946 года, были платными, а теперь кто угодно с любого девайса может получить доступ к книгам, статьям, периодическим отчетам, статистическим таблицам специалистов МВФ абсолютно бесплатно.
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