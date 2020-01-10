Иран предоставил Украине доступ к черным ящикам самолета МАУ, - Пристайко

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина получила доступ к черным ящикам самолета, который разбился в Иране. Об этом он заявил на брифинге.

По его словам, украинская сторона получает полное сотрудничество от Ирана.

«Ми получили доступ к деталям самолета, до места падения. Полиция обеспечивает безопасность. Сейчас наша команда получила доступ к черным ящикам. Также ми получили доступ к записям диспетчеров с Центра управления полетами в аэропорту Тегерана и нашими пилотами. Сейчас эта информация анализируется», — сказал он.

Напомним, в рамках расследования авиакатастрофы самолета МАУ специалисты Ирана и Украины договорились о совместной расшифровке черных ящиков. Стороны договорились о совместном расследовании и извлечении данных из бортовых самописцев. Также сообщается, что ход расследования проконтролируют судебные власти Ирана.