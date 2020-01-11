Франция расшифрует записи «черного ящика» со сбитого самолета МАУ

Записи из бортового самописца украинского самолета, который ошибочно сбили иранские военные вблизи Тегерана, отправят для расшифровки во Францию.
Об этом в субботу заявил глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар, сообщает IRNA.
«Записи „черного ящика“ украинского авиалайнера, потерпевшего крушение вблизи Тегерана в среду, будут отправлены во Францию», — говорится в сообщении.
По его словам, Иран использовал все свои средства для изучения содержания «черного ящика», однако стране не хватает необходимой технологии для ее расшифровки. Именно поэтому бортовой самописец будет отправлен во Францию.
Иран попросил Канаду, Францию и США предоставить свое программное и аппаратное обеспечение для расшифровки «черного ящика», однако, как заявили в Тегеране, они не откликнулись на данное предложение.
Напомним, Иран 11 января признал, что его военные случайно сбили украинский пассажирский самолет.
В связи с этим министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зарифи написал, что к авиакатастрофе привела «человеческая ошибка».
Президент Ирана Хассан Рухани извинился за уничтожение иранскими военными украинского пассажирского самолета, назвав это катастрофической ошибкой.
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