Введение новых санкций сильно ударит по иранской экономике, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что новые санкции в отношении Ирана окажут серьезное негативное влияние на иранскую экономику.
«Я издал указ, предполагающий введение санкций против любого физического или юридического лица, занятого в строительном, производственном, текстильном или горнодобывающем секторах иранской экономики, или любого лица, оказывающего помощь тем, кто участвует в деятельности, которая подпадает под эти санкции. Этот указ окажет серьезное влияние на экономику Ирана, позволяя вводить мощные вторичные санкции в отношении иностранных финансовых институтов», — цитирует слова Трампа пресс-пул Белого дома.
По словам Трампа, действия «иранского режима» представляют опасность для граждан США, а также для союзников и партнеров Вашингтона.
«Эти карательные экономические меры будут действовать до тех пор, пока иранский режим не изменит свое поведение. Соединенные Штаты готовы заключить мир со всеми, кто стремится к нему», — заключил лидер США.
Ранее глава Минфина США Стивен Мнучин заявил, что США расширяют санкции против Ирана, вводя ограничительные меры против таких секторов иранской экономики как строительство, обрабатывающая промышленность, текстильная отрасль и горнодобывающая, а также против крупнейших иранских производителей железа и стали.
В пресс-релизе Минфина уточнялось, что эти меры предприняты в ответ на атаку Ираном баз в Ираке при помощи баллистических ракет.
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