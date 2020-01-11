Государственное бюро расследований (ГБР) укомплектовало подразделение по расследованию «дел Майдана». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Указано, что состав из 32 кандидатур следователей и прокуроров Генеральной прокуратуры Украины согласован к переводу на должности в ГБР.
«Мы обеспечили процессуальное участие этих специалистов в расследовании дел Майдана, результатов которого от нас ожидает общество», — заявила и.о. директора ГБР Ирина Венедиктова.
Подчеркивается, что организационные мероприятия по переводу работников Генеральной прокуратуры Украины и региональных и местных прокуратур, расследовали и осуществляли процессуальное руководство в уголовном производстве в отношении преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013 — 2014 годах, совершенные во исполнение закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании деятельности Государственного бюро расследований ».
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