Государственное бюро расследований (ГБР) укомплектовало подразделение по расследованию «дел Майдана». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Указано, что состав из 32 кандидатур следователей и прокуроров Генеральной прокуратуры Украины согласован к переводу на должности в ГБР.

«Мы обеспечили процессуальное участие этих специалистов в расследовании дел Майдана, результатов которого от нас ожидает общество», — заявила и.о. директора ГБР Ирина Венедиктова.

Подчеркивается, что организационные мероприятия по переводу работников Генеральной прокуратуры Украины и региональных и местных прокуратур, расследовали и осуществляли процессуальное руководство в уголовном производстве в отношении преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013 — 2014 годах, совершенные во исполнение закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании деятельности Государственного бюро расследований ».