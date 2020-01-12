Путин предложил записать особый статус Донбасса в Конституцию Украины

Закон об особом статусе Донбасса должен быть закреплен в Конституции Украины. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в Москве на совместной с канцлером ФРГ Ангела Меркель пресс-конференции, передают российские СМИ.

Путин заявил, что понимает всю сложность внутриполитических процессов в Украине, но если все заинтересованные стороны хотят добиться окончательного урегулирования на Донбассе, то нужно идти по пути реализации минских соглашений.

«Мы очень надеемся, что украинская сторона начнет реализовывать и договоренности по политическому регулированию. Продление закона об особом статусе Донбасса — это хороший шаг в правильном направлении, но закон должен стать бессрочным, как и предусмотрено в минских соглашениях. Необходимо закрепить особый статус Донбасса в украинской Конституции, что тоже отражено в минских соглашениях», — сообщил Путин.