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Рада сегодня рассмотрит изменения в Конституцию

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Рада сегодня рассмотрит изменения в Конституцию

Верховная Рада во вторник планирует предварительно одобрить внесенный президентом законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины, предусматривающий отмену адвокатской монополии.

Об этом говорится в повестке дня пленарного заседания, опубликованной на сайте парламента.

Рассмотреть соответствующий проект закона депутаты запланировали первым вопросом во вторник. Он предусматривает изъятие положения части четвертой статьи 131-2 Конституции, согласно которой исключительно адвокат осуществляет представительство другого лица в суде. Верховная Рада в начале сентября направила этот документ в Конституционный суд для получения заключения о его соответствии Основному закону государства. 1 ноября КС сообщил, что признал этот законопроект конституционным.

Второй вопрос повестки дня — рассмотрение законопроекта № 1028 «О внесении изменения в статью 85 Конституции Украины (относительно консультативных, совещательных и других вспомогательных органов Верховной Рады Украины)». Согласно этой законодательной инициативе, президент предлагает разрешить Раде для осуществления своих полномочий создавать соответствующие консультативные и совещательные органы.

Глава государства внес его в парламент как неотложный в конце августа 2019 года, а уже 3 сентября депутаты включили его в повестку дня сессии и направили в КС. В конце октября КС отправил в ВР вывод о признании законопроекта № 1028 соответствующим требованиям статей 157 и 158 Конституции.

После этого Верховная Рада намерена перейти ко второму чтению неотложного президентского законопроекта № 2589 «О внесении изменений в Закон Украины „О Государственном бюджете Украины на 2020 год“ относительно Фонда развития предпринимательства». Этот документ предусматривает к источникам финансирования специального фонда государственного бюджета на 2020 год средства от досрочного погашения векселей Фонда гарантирования вкладов физических лиц с направлением на обеспечение функционирования Фонда развития предпринимательства.

В то же время предусматривается соответственно в общем и по специальному фонду государственного бюджета увеличить поступления, расходы и предельный объем дефицита на 2 млрд грн.

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Также второе чтение в парламенте должен пройти проект закона № 2318-1 «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые другие законы Украины в связи с проведением административной реформы», который предусматривает объединение новой таможни в единую юридическую структуру.

На повторное рассмотрение с предложениями президента в Раду во вторник должен быть вынесен закон «О внесении изменений в Закон Украины „О государственной службе“ относительно статуса работников секретариатов депутатских фракций (депутатских групп) в Верховной Раде Украины» (№ 0970). В ноябре 2016 года пятый президент Петр Порошенко ветировал этот закон.

адвокаты, Верховная Рада, Конституция
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