Рада запустила процесс ликвидации адвокатской монополии

Верховная Рада предварительно одобрила законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины об отмене адвокатской монополии.

Как передает Интерфакс-Украина, соответствующий законопроект № 1013 на заседании во вторник поддержали 295 народных депутатов.

По словам представителя президента в Конституционном суде Федора Вениславского, «этот законопроект направлен на расширение возможностей человека получить специальную юридическую помощь по своему собственному выбору и не быть ограниченным в выборе этой помощи».

По мнению Вениславского, какие-либо ограничения в выборе адвоката являются негативными.

Как сообщалось, Рада на заседании 3 сентября 2019 года направила в Конституционный суд 7 законопроектов о внесении изменений в Конституцию Украины: № 1013 об отмене адвокатской монополии, № 1014 о полномочиях президента создавать регуляторные органы, назначать и увольнять директоров НАБУ и ГБР, № 1015 о законодательной инициативе народа, № 1016 о парламентских уполномоченных в разных сферах, № 1017 об уменьшении количества нардепов до 300 и закреплении пропорциональной избирательной системы, № 1027 о лишении нардепов полномочий за неперсональное голосование и прогулы и № 1028 о праве парламента создавать консультативные и совещательные органы.

1 ноября КС предоставил заключение по законопроекту № 1013 и признал его соответствующим требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины.

После получения вывода КС парламент может предварительно одобрить (принять в первом чтении) такой законопроект не менее 226-ю голосами. После этого, на следующей очередной сессии, Рада может рассматривать его для принятия в целом. Для этого потребуется не менее 300 голосов парламентариев. Такая процедура установлена Конституцией Украины.

Инициатор законопроекта — президент Украины Владимир Зеленский — предлагает парламенту отменить нормы о том, что исключительно адвокат представляет интересы гражданина в суде.

Предлагается убрать из статьи 1312 абзац о случаях, для которых могут быть исключения — когда это касается трудовых споров, споров относительно защиты социальных прав, относительно выборов и референдумов, а также представительства малолетних или несовершеннолетних лиц.

Вместе с тем законопроектом предлагается изъять из переходных положений Конституции подпункты, в которых содержатся даты введения в действия положений Основного закона о том, что только адвокаты могут представлять интересы граждан в судах.

Положения, которые президент предлагает изменить, были закреплены в Конституции в рамках реформы правосудия от 2016 года.

Предполагается, что закон вступит в силу со дня публикации.