В Раде создали рабочую группу, которая займется наработкой изменений в Конституцию в части децентрализации

В Верховной Раде создана межкомитетская рабочая группа по подготовке комплексных законодательных предложений о внесении изменений в Конституцию Украины в части децентрализации.
Как сообщается на сайте украинского парламента, соответствующее распоряжение подписал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.
Рабочая группа будет действовать на базе комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства и комитета по вопросам правовой политики.
Главой рабочей группы стал первый вице-спикер Александр Корниенко.
Созданный орган будет работать над обновлением Конституции в части местного самоуправления и организации административно-территориального устройства в соответствии с требованиями Европейской хартии местного самоуправления.
«Работа в рабочей группе — это логическое продолжение разработки изменений в Конституцию в части децентрализации. Мы завершили консультации наработки с органами местного самоуправления, со всеми профильными ассоциациями. И теперь дело за парламентом. Завершение децентрализации должно усилить гарантии возможности общин и решить проблемы, которые беспокоят каждого человека — услуги и возможности. При этом должен быть баланс прав и ответственности местных властей», — пояснил Корниенко.
Ключевыми политическими вопросами станут статус самоуправления на субрегиональном уровне и формирование надзора, назначение и деятельность префектов.
Согласно распоряжению спикера парламента, члены рабочей группы должны подготовить предложения до 1 марта 2022 года.
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