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Агентство Reuters получало деньги за участие в холодной войне с СССР

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Агентство Reuters получало деньги за участие в холодной войне с СССР
Фото: Reuters

В конце 1960-х годов власти Великобритании финансировали частное информагентство Reuters, чтобы использовать его возможности для идеологического противостояния с СССР и другими странами. Об этом сообщает BBC со ссылкой на рассекреченные национальным архивом документы департамента информационных исследований (IRD — Information Research Department) британского МИДа.

Согласно им, в 1969 году IRD, созданный в 1948 году для идеологического противодействия советской пропаганде, договорился с Reuters о создании нового подразделения агентства, предназначенного для работы на Ближнем Востоке. Оно должно было заменить полностью подконтрольное IRD агентство, работу которого власти сочли неэффективной, и публиковать на английском и арабском языках новости, которые бы могли использовать в своей работе региональные газеты и вещатели.

Целью соглашения было создание источника информации, призванного снизить влияние на Ближнем Востоке «враждебных или полувраждебных информагентств», которые подают информацию «предвзято» или даже вовсе публикуют сфабрикованные сообщения. В числе таких агентств назывались советское ТАСС, египетское MENA и даже французское AFP. Власти не должны было напрямую вмешиваться в редакционную деятельность Reuters, однако предполагалось, что правительство сможет влиять на нее.

В обмен на это переживавший финансовые трудности Reuters получал от IRD субсидию. Но, чтобы не повредить репутации агентства, деньги выплачивались не напрямую властями, а поступали через BBC: вещательная корпорация платила Reuters за «расширенную подписку» на новости, а британский Минфин затем компенсировал ей расходы.

В рассекреченных документах отмечается, что истинная цель выплат должна была оставаться секретом, чтобы избежать «каких-либо предположений о наличии тайных договоренностей между правительством и Reuters».

Reuters должен был за четыре года получить £350 тыс., однако в связи с тем, что гриф секретности пока снят только с документов, составленных в 1970 году и ранее, неизвестно, какая именно сумма была в итоге выплачена.

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IRD был закрыт в 1977 году, в МИД Британии отказались комментировать рассекреченные документы.

Представитель Reuters Дэвид Крандуэлл заверил BBC, что в наши дни агентство не получает правительственного финансирования, «независимо и непредвзято» доставляя новости во все уголки мира. «Многие агентства новостей после Второй мировой войны в том или ином виде получали субсидии от государства. Но соглашение 1969 года не соответствовало нашим принципам, и мы не делаем так сегодня», — утверждает Крандуэлл.

Великобритания, холодная война, Thomson Reuters
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