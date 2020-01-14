Милованов подтвердил планы создать миллион новых рабочих мест

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов уверен в выполнении плана по созданию одного миллиона новых рабочих мест к 2024 году.

«У нас план — один миллион новых рабочих мест. Мы обещали до 2024 года, и мы его выполним», — сказал Милованов на пресс-конференции во вторник.

Также он сообщил, что министерство ставит перед собой задачу к 2024 году сократить срок поиска рабочего места до двух месяцев и снизить уровень безработицы к среднеевропейскому уровню — 5%.

Напомним, ранее парламент ранее утвердил программу деятельности правительства до 2025 года, она предусматривает создание 1 миллион рабочих мест.